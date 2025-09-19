Festa di Roma Gualtieri | La XX edizione batterà record di pubblico

Roma, 19 set. (askanews) - "Sarà una festa straordinaria, bisognava celebrare adeguatamente questo ventesimo compleanno. È una festa che segnerà profondamente la storia di questa manifestazione perché 150 film, 35 Paesi, uno sguardo sul mondo, sulla nostra contemporaneità, fisso e filtrato dagli occhi dei grandi autori contemporanei": così il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, a margine della presentazione all'Auditorium Parco della Musica dell'edizione numero XX della Festa del cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025. "Cinema d'autore, cinema per il grande pubblico, documentari, serie, film, tanti paesi, tanti sguardi sul mondo di oggi, davvero una festa straordinaria che penso batterà ogni record di pubblico", ha sottolineato il primo cittadino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Festa di Roma, Gualtieri: "La XX edizione batterà record di pubblico"

