Festa dello sport in centro E torna il Palio del ciabattino
Domenica dalle 16 nel centro storico di San Mauro Pascoli, tornerà la festa dello Sport organizzata dall'associazione sportiva Rubicone in Volley in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'apertura ufficiale dell'evento sarà accompagnata da musica e animazione. A seguire, per tutto il pomeriggio, bambini e ragazzi potranno cimentarsi in diverse discipline grazie alle associazioni sportive locali che organizzeranno attività, prove e dimostrazioni. Grande novità di quest'anno sarà il ritorno del Palio del Ciabattino, che animerà piazza Battaglini con batterie di qualificazione, semifinali e finali tra i vari rioni che costituiscono San Mauro Pascoli: Centro, San Cono, Castello, Casetti Bruciaticcio, Alberazzo, via Cupa, Bastia, Rio Salto, Villagrappa, Cagnona, Campo Sportivo e Torre e che si contenderanno la vittoria.
