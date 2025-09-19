Festa del Cinema di Roma XX | annunciato il programma!
E’ stato annunciato il programma della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 15 al 26 ottobre 2025 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone coinvolgendo numerosi altri luoghi e realtà culturali della Capitale. La Festa del Cinema è prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma. La manifestazione è promossa da Roma Capitale, Regione Lazio, Cinecittà (in rappresentanza del Ministero della Cultura), Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma e Fondazione Musica per Roma. Il Collegio dei Fondatori è presieduto da Lorenzo Tagliavanti (Presidente della Camera di Commercio di Roma) e composto da Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma Capitale), Francesco Rocca (Presidente della Regione Lazio), Antonio Saccone (Presidente di Cinecittà), Claudia Mazzola (Presidente della Fondazione Musica per Roma). 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: festa - cinema
Sofia Coppola lancia il cinema all’aperto al Louvre: «Una grande festa estiva»
Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione
Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’
Cinema in Festa torna a Cinelandia! Dal 21 al 25 settembre vivi tutta la magia del grande schermo a un prezzo incredibile: Tutti i film a soli 3,50€! Esclusi formati speciali Un’occasione imperdibile per goderti le ultime novità o recuperare i titoli che volevi Vai su Facebook
“Mònde”, a Foggia la Festa del Cinema sui Cammini – IL PROGRAMMA https://foggiacittaaperta.it/news/read/monde-foggia-festa-cinema-cammini-programma… - X Vai su X
A Jafar Panahi il premio alla carriera della Festa del cinema di Roma 2025; Festa del Cinema di Roma, svelata la giuria: con Paola Cortellesi c'è un'altra romana; Festa del Cinema di Roma 2025: programma, date e biglietti della XX edizione.
Festa del Cienma di Roma 2025, il programma completo (diretta) - La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà dal 15 al 26 ottobre 2025 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone coinvolgendo ... Lo riporta ciakmagazine.it
Festa del Cinema di Roma 2025, ecco chi ci sarà - Tantissimi italiani, da Paolo Virzì ad Andrea De Sica all’opera prima di Ludovica Rampoldi, più Paola Cortellesi presidente di giuria. Riporta rollingstone.it