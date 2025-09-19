Festa del Cinema di Roma | il programma e non solo tutte le informazioni

Dal 15 al 26 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica il 20esimo appuntamento con il Festival del Cinema di Roma. Tra novità e film davvero interessanti Il conto alla rovescia per la ventesima edizione del Festival del Cinema di Roma è entrato nel vivo. Manca ormai meno di un mese all’inizio della manifestazione che si svolge all’Auditorium Parco della Musica. Un evento internazionale visto il ricco programma di proiezioni, incontri e anche presenze. (Ansa) – cityrumors.it Nella giornata odierna, venerdì 19 settembre, è stato presentato il programma e ci sono diverse novità tra cui alcuni premi inediti come quello dedicato al miglior documentario o quello Ciak per i diritti dell’infanzia, promosso da Save the Children. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

