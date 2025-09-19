Festa del Cinema di Roma | i primi 20 anni di un evento capitale
L'esordio di James McAvoy alla regia, quello di Ludovica Rampoldi, l'omaggio a Libero De Rienzo e Hamnet di Chloé Zhao: la festa romana si avvicina sempre più allo spirito indie del Sundance, costruendo un programma ricercato e, ancora un volta, pop. "Sono passati vent'anni, e allora non posso che ringraziare tutto lo staff della Festa del Cinema di Roma. Lo anticipo subito: quest'anno ci saranno 38 paesi diversi per 150 film. Forse, siamo riusciti a far diventare questo evento la casa degli autori indipendenti. Con una novità: dal 2027 la Festa torna anche nella Sala Santa Cecilia". Salvo Anastasi, presidente Fondazione Cinema per Roma, apre così l'evento capitolino cinematografico per eccellenza, rimarcando immediatamente i due premi alla carriera fin ora annunciati, ossia Jafar Panahi e Lord David Puttnam, promettendo però "prossime sorprese". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: festa - cinema
Sofia Coppola lancia il cinema all’aperto al Louvre: «Una grande festa estiva»
Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione
Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’
Quattro film italiani in gara alla Festa del Cinema di Roma. La ventesima edizione dal 15 al 26 ottobre #ANSA - X Vai su X
Cinema in Festa torna a Cinelandia! Dal 21 al 25 settembre vivi tutta la magia del grande schermo a un prezzo incredibile: Tutti i film a soli 3,50€! Esclusi formati speciali Un’occasione imperdibile per goderti le ultime novità o recuperare i titoli che volevi Vai su Facebook
Festa del Cinema di Roma: i primi 20 anni di un evento capitale. Il programma; I vincitori della Festa 2024; Paola Cortellesi presiederà la giuria della Festa del Cinema di Roma 2025.
Festa del Cinema di Roma: i primi 20 anni di un evento capitale - L'esordio di James McAvoy alla regia, quello di Ludovica Rampoldi, l'omaggio a Libero De Rienzo e Hamnet di Chloé Zhao: la festa romana si avvicina sempre più allo spirito indie del Sundance, costruen ... Lo riporta movieplayer.it
Festa del Cinema di Roma 2025, il programma e le date: i film italiani, i titoli internazionali e la giuria - Dal 15 al 26 ottobre 2025, l'Auditorium Parco della Musica sarà il palcoscenico della 20° edizione del Festival del Cinema di Roma. Da msn.com