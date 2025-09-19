Festa del Cinema di Roma | i primi 20 anni di un evento capitale

L'esordio di James McAvoy alla regia, quello di Ludovica Rampoldi, l'omaggio a Libero De Rienzo e Hamnet di Chloé Zhao: la festa romana si avvicina sempre più allo spirito indie del Sundance, costruendo un programma ricercato e, ancora un volta, pop. "Sono passati vent'anni, e allora non posso che ringraziare tutto lo staff della Festa del Cinema di Roma. Lo anticipo subito: quest'anno ci saranno 38 paesi diversi per 150 film. Forse, siamo riusciti a far diventare questo evento la casa degli autori indipendenti. Con una novità: dal 2027 la Festa torna anche nella Sala Santa Cecilia". Salvo Anastasi, presidente Fondazione Cinema per Roma, apre così l'evento capitolino cinematografico per eccellenza, rimarcando immediatamente i due premi alla carriera fin ora annunciati, ossia Jafar Panahi e Lord David Puttnam, promettendo però "prossime sorprese". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

