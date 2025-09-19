Festa del Cinema di Roma 2025 | tutti i film in gara

Lettera43.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentata l’edizione 2025 della Festa del Cinema di Roma, la 20esima nella storia della kermesse. Dal 15 al 26 ottobre, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si illuminerà per accogliere le più grandi star del grande schermo italiane e internazionali, che sbarcheranno in città per presentare i loro ultimi progetti. In concorso nella sezione principale, Progressive Cinema, 18 film tra cui quattro italiani. Presidente della giuria internazionale sarà Paola Cortellesi. Grande attesa anche per la Grand Republic dedicata alle opere di maggior impatto mediatico e alla Best of 2025, con i migliori lungometraggi già visti in altri festival internazionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

festa del cinema di roma 2025 tutti i film in gara

© Lettera43.it - Festa del Cinema di Roma 2025: tutti i film in gara

In questa notizia si parla di: festa - cinema

Sofia Coppola lancia il cinema all’aperto al Louvre: «Una grande festa estiva»

Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione

Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’

Festa del Cinema di Roma 2025: annunciato il Programma; Festa del Cinema di Roma: svelati i film del concorso e delle altre sezioni; Festa del Cinema di Roma 2025, il programma completo (diretta).

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma 2025: tutti i film in gara - L'edizione 2025 della Festa del Cinema di Roma conta 18 film in concorso, di cui quattro italiani. Riporta lettera43.it

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma 2025, star internazionali e omaggi al grande cinema - Dal 15 al 26 ottobre red carpet con Jennifer Lawrence, Christoph Waltz e premi a Jafar Panahi e Lord Puttnam, tra film italiani e ospiti globali ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma 2025