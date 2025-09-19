Festa del Cinema di Roma 2025 | tutti i film in gara

Presentata l’edizione 2025 della Festa del Cinema di Roma, la 20esima nella storia della kermesse. Dal 15 al 26 ottobre, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si illuminerà per accogliere le più grandi star del grande schermo italiane e internazionali, che sbarcheranno in città per presentare i loro ultimi progetti. In concorso nella sezione principale, Progressive Cinema, 18 film tra cui quattro italiani. Presidente della giuria internazionale sarà Paola Cortellesi. Grande attesa anche per la Grand Republic dedicata alle opere di maggior impatto mediatico e alla Best of 2025, con i migliori lungometraggi già visti in altri festival internazionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Festa del Cinema di Roma 2025: tutti i film in gara

