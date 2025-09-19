Festa del Cinema di Roma 2025 quattro film italiani in gara | quali sono

Due importanti casi di cronaca nera, un’intensa amicizia fra due bambini su una piccola isola e un documentario su una celebrità della regia mondiale. Sono i temi cardine dei quattro film italiani in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2025, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone dal 15 al 26 ottobre. Si tratta di 40 secondi di Vincenzo Alfieri, incentrato sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, e de Gli occhi degli altri di Andrea De Sica sul delitto Casati Stampa degli Anni 70. Leandro Picarella dirige Sciatunostro sull’amicizia tra due bambini nel mar Mediterraneo. Infine spazio per il doc Roberto Rossellini, più di una vita diretto da Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Festa del Cinema di Roma 2025, quattro film italiani in gara: quali sono

