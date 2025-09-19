Festa del Cinema di Roma 2025 | il concorso Progressive Cinema svela i suoi titoli

Roma – Dal 15 al 26 ottobre l’Auditorium Parco della Musica ospiterà la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, diretta da Paola Malanga e presieduta da Salvatore Nastasi. Il film d’apertura sarà La vita va così di Riccardo Milani, ma i riflettori sono puntati soprattutto sul concorso internazionale “Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani”, cuore competitivo della manifestazione. La giuria presieduta da Paola Cortellesi selezionerà il Miglior Film tra 18 titoli provenienti da tutto il mondo, che spaziano dal dramma sociale al thriller psicologico, passando per opere prime e documentari. 🔗 Leggi su Cinefilos.it