Festa del Cinema di Roma 2025 | il concorso Progressive Cinema svela i suoi titoli
Roma – Dal 15 al 26 ottobre l’Auditorium Parco della Musica ospiterà la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, diretta da Paola Malanga e presieduta da Salvatore Nastasi. Il film d’apertura sarà La vita va così di Riccardo Milani, ma i riflettori sono puntati soprattutto sul concorso internazionale “Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani”, cuore competitivo della manifestazione. La giuria presieduta da Paola Cortellesi selezionerà il Miglior Film tra 18 titoli provenienti da tutto il mondo, che spaziano dal dramma sociale al thriller psicologico, passando per opere prime e documentari. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: festa - cinema
Sofia Coppola lancia il cinema all’aperto al Louvre: «Una grande festa estiva»
Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione
Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’
Cinema in Festa torna a Cinelandia! Dal 21 al 25 settembre vivi tutta la magia del grande schermo a un prezzo incredibile: Tutti i film a soli 3,50€! Esclusi formati speciali Un’occasione imperdibile per goderti le ultime novità o recuperare i titoli che volevi Vai su Facebook
“Mònde”, a Foggia la Festa del Cinema sui Cammini – IL PROGRAMMA https://foggiacittaaperta.it/news/read/monde-foggia-festa-cinema-cammini-programma… - X Vai su X
Festa del Cinema di Roma 2025, arriva il programma con film e ospiti: tutto quello ciò da sapere sulla 20esima edizione; Jafar Panahi riceverà il Premio alla Carriera durante la Festa del Cinema di Roma; Festa del Cinema Bulgaro, dal 19 al 21 settembre a Roma.
Festa del Cinema Bulgaro, dal 19 al 21 settembre a Roma - Si rinnova l'appuntamento con la Festa del Cinema Bulgaro, giunta quest’anno alla sua XVIII edizione e che si svolgerà dal 19 al 21 settembre 2025 ... Segnala ciakmagazine.it
Festa del Cinema di Roma 2025 – Omaggio al fotografo Franco Pinna - Franco Pinna: una foto di scena da Giulietta degli Spiriti di Fellini è l'immagine ufficiale della 26esima edizione (15- Da sentieriselvaggi.it