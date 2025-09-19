Festa del Cinema di Roma 2025 | annunciato il programma ecco film e ospiti della 20ª edizione

Dal 15 al 26 ottobre 2025 la 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma porterà all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e in tutta la Capitale un programma ricchissimo con concorso internazionale, anteprime mondiali, ospiti d’eccezione e grandi omaggi. La Festa del Cinema di Roma 2025 spegne venti candeline e lo fa con un programma di straordinaria ampiezza, che abbraccia cinema d’autore e popolare, fiction e documentari, animazione e serie, senza dimenticare retrospettive e incontri con grandi personalità della settima arte. Dal 15 al 26 ottobre, l’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si conferma cuore pulsante della manifestazione, con il suo imponente red carpet, mentre decine di luoghi della Capitale – dal MAXXI alla Casa del Cinema, dal Nuovo Cinema Aquila al Teatro Palladium – saranno coinvolti con proiezioni, dibattiti, mostre e appuntamenti speciali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Festa del Cinema di Roma 2025: annunciato il programma, ecco film e ospiti della 20ª edizione

