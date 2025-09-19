Festa del Cinema di Roma 2025 | annunciato il programma della 20ª edizione

Atomheartmagazine.com | 19 set 2025

La Festa del Cinema di Roma compie vent’anni e si prepara a celebrare la sua edizione 2025 con un programma ricchissimo di anteprime, ospiti internazionali e grandi omaggi alla storia del cinema. L’appuntamento è dal 15 al 26 ottobre 2025 all’Auditorium Parco della Musica e in altre sale della Capitale. L’edizione numero 20 si apre con un titolo italiano molto atteso: “La vita va così” di Riccardo Milani, commedia corale con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi e la partecipazione di Geppi Cucciari. Il film sarà presentato fuori concorso nella sezione Grand Public, confermando lo spirito di una Festa che guarda al grande pubblico senza dimenticare il cinema d’autore. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

