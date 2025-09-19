Festa dei Donatori Fratres A Bozzano gruppo solido Domani compie 55 anni
Tutto pronto a Bozzano per la grande festa dei 55 anni del gruppo locale dei donatori Fratres. L’anniversario della fondazione del Gruppo sarà domani, dal pomeriggio, con un ricco programma fino alla cena. Il ritrovo è previsto alle 17.45 alla sede dei donatori dove prima della sfilata ci sarà un incontro con il presidente nazionale dei Fratres, i quattro presidenti regionali e le delegazioni polacche di Swidnik e Gorlice (in una di queste anche il presidente della Croce Rossa polacca) e slovacca di Bartosovce. A seguire il corteo ed alle 18.15 deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Fratres di Bozzano da 55 anni: alla festa anche il presidente nazionale e delegazioni dall’estero - Il presidente: "Si è unito al nostro gruppo un donatore d’eccezione Maurizio Del Bucchia, che ha effettuato pochi giorni fa la sua 370esima donazione" ... Secondo luccaindiretta.it