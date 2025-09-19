Festa Cinema Acea sostiene rassegna sensibilizzando su tema dell' acqua

Roma 19 set. - (Adnkronos) - Acea sostiene la Festa del Cinema di Roma 2025 caratterizzando la sua presenza all'insegna della sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema dell'acqua. Uno dei momenti principali sarà la serata Acea, con l'anteprima di uno dei film di punta della rassegna nella Sala Sinopoli dell'Auditorium. Il Gruppo, guidato dall'Amministratore delegato Fabrizio Palermo, promuove anche quest'anno la rassegna cinematografica Gocce di cinema, la retrospettiva di film dedicati all'acqua, interpretata attraverso il linguaggio della settima arte, dal punto di vista ecologico, naturalistico, culturale, artistico, onirico e religioso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Festa Cinema, Acea sostiene rassegna sensibilizzando su tema dell'acqua

