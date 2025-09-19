Festa 140 anni del Carlino a Cesena | leggi lo speciale dell’evento
Cesena, 19 settembre 2025 – Oggi alle 18 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena è in programma il nostro evento speciale in occasione dei 140 anni dalla fondazione de il Resto del Carlino. I 140 anni del Carlino: il nostro speciale Un regalo per i lettori e la città così come il supplemento speciale di 48 pagine uscito oggi in abbinamento gratuito con il nostro quotidiano. Un racconto esteso di Cesena e del Cesenate tra passato, presente e futuro. All’interno: interviste ai protagonisti della vita cittadina, focus sulle principali sfide (università, ospedale, alluvione, cultura), racconti della città nel passato (uno ‘special’ della rubrica Amarcord di Gabriele Papi) e pagine dedicate anche allo sport, in particolare al Cesena e alla passione bianconera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il Resto del Carlino a Reggio Emilia. Duecento persone per la festa: "Da sempre punto di riferimento" - Gremita la Sala degli Specchi del Teatro Valli per le celebrazioni dell’anniversario che ha fatto tappa in città. msn.com scrive
A Reggio Emilia la festa dei 140 anni del Resto del Carlino: sfoglia l’inserto speciale - Martedì 16 settembre nella sala degli Specchi del teatro municipale Romolo Valli l’appuntamento per celebrare il grande traguardo del nostro giornale ... Come scrive msn.com