Festa 140 anni del Carlino a Cesena | leggi lo speciale dell’evento

Cesena, 19 settembre 2025 – Oggi alle 18 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena è in programma il nostro evento speciale in occasione dei 140 anni dalla fondazione de il Resto del Carlino. I 140 anni del Carlino: il nostro speciale Un regalo per i lettori e la città così come il supplemento speciale di 48 pagine uscito oggi in abbinamento gratuito con il nostro quotidiano. Un racconto esteso di Cesena e del Cesenate tra passato, presente e futuro. All’interno: interviste ai protagonisti della vita cittadina, focus sulle principali sfide (università, ospedale, alluvione, cultura), racconti della città nel passato (uno ‘special’ della rubrica Amarcord di Gabriele Papi) e pagine dedicate anche allo sport, in particolare al Cesena e alla passione bianconera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

