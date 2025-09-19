Fertilità di coppia e corridoi lavorativi | così la Puglia punta a contrastare la denatalità e lo spopolamento
Secondo le più recenti rilevazioni dell'Istat, il calo delle nascite in Italia porterà la popolazione a passare dagli attuali 59 milioni a 54,8 milioni entro il 2050 e a 46,1 milioni nel 2080. Nei prossimi anni, inoltre, si assisterà a una riduzione significativa della fascia di popolazione in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
