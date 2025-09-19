Ferrero sorprende i suoi dipendenti per i lavoratori premio fino a 2.580 euro lordi in busta paga
Premio in busta paga di quasi 2.500 euro lordi per i dipendenti della Ferrero. Tutto merito dell'accordo siglato tra la multinazionale dolciaria piemontese, sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Coordinamento sindacale Ferrero delle Rsu e delle Rappresentanze sindacali della rete commerciale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: ferrero - sorprende
Ferrero lanciò l'ovetto Kinder Sorpresa nel 1974 e per tutti gli anni '70 e '80, quindi ben prima del 1991 e ben prima degli Happypotami, Ferrero tradusse il principio della collezione nei classici giochini da montare che troviamo ancora oggi: veicoli di ogni tipo c Vai su Facebook
Ferrero sorprende i suoi dipendenti, per i lavoratori premio fino a 2.580 euro lordi in busta paga; Michele Ferrero e i suoi 17 principi di leadership; Le operaie (da 5 euro l'ora) dei Kinder Sorpresa chiedono un milione alla Ferrero.
Ferrero sorprende i suoi dipendenti, per i lavoratori premio fino a 2.580 euro lordi in busta paga - L'azienda, per chi decide di convertire una parte di premio in flexible benefit, verserà un contributo aggiuntivo pari al 20% dell'importo scelto, che va ad aggiungersi al Credito Welfare. Riporta milanotoday.it
Ferrero premia i dipendenti: bonus fino a 2.580 euro e welfare potenziato - La nuova intesa siglata tra Ferrero e le sigle sindacali conferma l’attenzione del gruppo di Alba verso il personale, introducendo un premio di risultato che potrà toccare i 2. Scrive sbircialanotizia.it