Ferrero sorprende i suoi dipendenti per i lavoratori premio fino a 2.580 euro lordi in busta paga

Milanotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Premio in busta paga di quasi 2.500 euro lordi per i dipendenti della Ferrero. Tutto merito dell'accordo siglato tra la multinazionale dolciaria piemontese, sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Coordinamento sindacale Ferrero delle Rsu e delle Rappresentanze sindacali della rete commerciale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ferrero - sorprende

Ferrero sorprende i suoi dipendenti, per i lavoratori premio fino a 2.580 euro lordi in busta paga; Michele Ferrero e i suoi 17 principi di leadership; Le operaie (da 5 euro l'ora) dei Kinder Sorpresa chiedono un milione alla Ferrero.

Ferrero sorprende i suoi dipendenti, per i lavoratori premio fino a 2.580 euro lordi in busta paga - L'azienda, per chi decide di convertire una parte di premio in flexible benefit, verserà un contributo aggiuntivo pari al 20% dell'importo scelto, che va ad aggiungersi al Credito Welfare. Riporta milanotoday.it

ferrero sorprende suoi dipendentiFerrero premia i dipendenti: bonus fino a 2.580 euro e welfare potenziato - La nuova intesa siglata tra Ferrero e le sigle sindacali conferma l’attenzione del gruppo di Alba verso il personale, introducendo un premio di risultato che potrà toccare i 2. Scrive sbircialanotizia.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrero Sorprende Suoi Dipendenti