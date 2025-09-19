Ferrero premia i suoi dipendenti | fino a 2.580 euro lordi in più in busta paga

Buste paga più ricche per i dipendenti di Ferrero. Grazie all'accordo tra l'azienda dolciaria nata ad Alba (Cuneo) e i sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, i lavoratori potranno trovare fino a 2.580 euro lordi in più nel cedolino. Il premio è legato agli obiettivi per l'esercizio 20242025. 🔗 Leggi su Today.it