Ferrero premia i suoi dipendenti | fino a 2.580 euro lordi in più in busta paga

Today.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buste paga più ricche per i dipendenti di Ferrero. Grazie all'accordo tra l'azienda dolciaria nata ad Alba (Cuneo) e i sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, i lavoratori potranno trovare fino a 2.580 euro lordi in più nel cedolino. Il premio è legato agli obiettivi per l'esercizio 20242025. 🔗 Leggi su Today.it

