Ferrero fa dolce il lavoro | premio fino a 2.600 euro
Arriva il dolce. Ferrero, il Gruppo di Alba simbolo del made in Italy e celebre nel mondo per la Nutella, spalmerà sulla busta paga dei propri dipendenti un premio legato agli obiettivi aziendali dell'esercizio 20242025. Il riconoscimento ammonterà a quasi 2.600 euro lordi (per l'esattezza a 2.580 euro). Lo prevede un accordo siglato ieri a seguito di un incontro tra il vertice dell'azienda presieduta da Giovanni Ferrero e le organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, insieme al coordinamento delle Rsu e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. La struttura del bonus, che verrà erogato nel cedolino del prossimo ottobre, prevede una doppia componente: il 30 per cento dell'importo è calcolato in base al risultato economico generale, uguale dunque per tutta la forza lavoro, mentre il restante 70 per cento sarà variabile e correlato alle performance gestionali delle singole sedi produttive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
