Ferrari McLaren e una Pagani Zonda unica | Hamilton vende tutte le sue supercar per una cifra milionaria Ho cambiato passione

Ilfattoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non ho più macchine. Mi sono sbarazzato di tutte le mie auto”. Lewis Hamilton dice basta. La passione per le supercar del sette volte campione del mondo di Formula 1 è nota da tempo. Sui social si è spesso fatto immortalare accanto alla sua McLaren F1 del 1995 – acquistata per oltre 11 milioni di sterline -, a due Ferrari LaFerrari in edizione limitata, a una Mercedes-AMG Project One e una Pagani Zonda 760 LH costruita su misura. Adesso ha venduto tutto. In totale circa quindici auto custodite nei garage di Monaco e Los Angeles, dal valore complessivo di 15 milioni di euro. Ne comprerebbe soltanto una: la Ferrari F40, che il pilota inglese ha definito “una bella opera d’arte”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ferrari mclaren e una pagani zonda unica hamilton vende tutte le sue supercar per una cifra milionaria ho cambiato passione

© Ilfattoquotidiano.it - Ferrari, McLaren e una Pagani Zonda unica: Hamilton vende tutte le sue supercar per una cifra milionaria. “Ho cambiato passione”

In questa notizia si parla di: ferrari - mclaren

WEC, McLaren ringrazia Ferrari in GT. 2° posto per Valentino Rossi

GTWC Europe, le due Ferrari e Valentino Rossi accedono alla Superpole. McLaren in vetta

F1, prende il via il weekend del Red Bull Ring. Verstappen sfida le McLaren, le Ferrari punto interrogativo

Ferrari, McLaren e una Pagani Zonda unica: Hamilton vende tutte le sue supercar per una cifra milionaria; Programma e orari: ecco cosa c'è da sapere sulla grande festa dei motori; Ieri la giornata inaugurale del MIMO oggi il cuore pulsante… all’Autodromo di Monza.

Pagani Zonda R, il record al Nurburgring offusca quello di Ferrari 599XX - Che sia il momento del Nurburgring, lo storico circuito tedesco, l’avevamo capito: i costruttori di ogni parte del globo vi si recano, oltre che per testare le proprie vetture, anche per operazioni di ... Si legge su motorionline.com

ferrari mclaren pagani zondaFerrari ed altre auto da urlo in Sardegna per il raduno del Supercar Owners Circle | Video - Molto qualificata la rappresentanza della casa di Maranello, con capolavori di alto calibro come LaFerrari e LaFerrari Aperta, ... Secondo clubalfa.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Mclaren Pagani Zonda