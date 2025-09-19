Ferrari McLaren e una Pagani Zonda unica | Hamilton vende tutte le sue supercar per una cifra milionaria Ho cambiato passione
“Non ho più macchine. Mi sono sbarazzato di tutte le mie auto”. Lewis Hamilton dice basta. La passione per le supercar del sette volte campione del mondo di Formula 1 è nota da tempo. Sui social si è spesso fatto immortalare accanto alla sua McLaren F1 del 1995 – acquistata per oltre 11 milioni di sterline -, a due Ferrari LaFerrari in edizione limitata, a una Mercedes-AMG Project One e una Pagani Zonda 760 LH costruita su misura. Adesso ha venduto tutto. In totale circa quindici auto custodite nei garage di Monaco e Los Angeles, dal valore complessivo di 15 milioni di euro. Ne comprerebbe soltanto una: la Ferrari F40, che il pilota inglese ha definito “una bella opera d’arte”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ferrari - mclaren
WEC, McLaren ringrazia Ferrari in GT. 2° posto per Valentino Rossi
GTWC Europe, le due Ferrari e Valentino Rossi accedono alla Superpole. McLaren in vetta
F1, prende il via il weekend del Red Bull Ring. Verstappen sfida le McLaren, le Ferrari punto interrogativo
McLaren ha sfruttato un vantaggio sulla progettazione dell’auto 2026 che Ferrari ha chiaramente perso, intestardendosi su di una strada di sviluppo all’antieroe che non ha portato a nulla di buono. Vuoi scoprire di più? Leggi l’articolo completo su FUnoA Vai su Facebook
#F1 #FUnoAT McLaren ha sfruttato un vantaggio sulla progettazione dell’auto 2026 che #Ferrari ha chiaramente perso, intestardendosi su di una strada di sviluppo all’antieroe che non ha portato a nulla di buono. ?@robertofunoat - X Vai su X
Ferrari, McLaren e una Pagani Zonda unica: Hamilton vende tutte le sue supercar per una cifra milionaria; Programma e orari: ecco cosa c'è da sapere sulla grande festa dei motori; Ieri la giornata inaugurale del MIMO oggi il cuore pulsante… all’Autodromo di Monza.
Pagani Zonda R, il record al Nurburgring offusca quello di Ferrari 599XX - Che sia il momento del Nurburgring, lo storico circuito tedesco, l’avevamo capito: i costruttori di ogni parte del globo vi si recano, oltre che per testare le proprie vetture, anche per operazioni di ... Si legge su motorionline.com
Ferrari ed altre auto da urlo in Sardegna per il raduno del Supercar Owners Circle | Video - Molto qualificata la rappresentanza della casa di Maranello, con capolavori di alto calibro come LaFerrari e LaFerrari Aperta, ... Secondo clubalfa.it