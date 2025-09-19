“Non ho più macchine. Mi sono sbarazzato di tutte le mie auto”. Lewis Hamilton dice basta. La passione per le supercar del sette volte campione del mondo di Formula 1 è nota da tempo. Sui social si è spesso fatto immortalare accanto alla sua McLaren F1 del 1995 – acquistata per oltre 11 milioni di sterline -, a due Ferrari LaFerrari in edizione limitata, a una Mercedes-AMG Project One e una Pagani Zonda 760 LH costruita su misura. Adesso ha venduto tutto. In totale circa quindici auto custodite nei garage di Monaco e Los Angeles, dal valore complessivo di 15 milioni di euro. Ne comprerebbe soltanto una: la Ferrari F40, che il pilota inglese ha definito “una bella opera d’arte”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ferrari, McLaren e una Pagani Zonda unica: Hamilton vende tutte le sue supercar per una cifra milionaria. “Ho cambiato passione”