Ferrara Film Festival Fra cinema e storia
Da domani al 28 settembre Ferrara (nella foto) si trasforma nel cuore pulsante del cinema internazionale con la decima edizione del Ferrara Film Festival. La città estense, tra le sue strade rinascimentali e i cortili suggestivi, ospiterà anteprime mondiali, retrospettive d’autore e celebrazioni memorabili. Tra i protagonisti attesi sul red carpet, spiccano nomi come Kabir Bedi, premiato con il Premio alla carriera, Dario Argento, per festeggiare i 50 anni di Profondo rosso, e il doppio Premio Oscar Paul Haggis. Ferrara diventa così meta imperdibile per cinefili e viaggiatori: oltre ai film in concorso – provenienti da Spagna, Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada – il festival celebra pietre miliari del cinema e della televisione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ferrara - film
Locarno Film Festival, Ferrara rappresenta l'Italia con il lungometraggio 'Le bambine'
Al Lido il Ferrara Film Festival svela l’ambiziosa decima edizione
Eccellenza, per la società neopromossa un debutto pieno di emozioni. Fratta, a Ferrara è stata una vittoria da film: "Ho detto ai ragazzi: quando ci ricapita?»
RON JONES, sarà nostro Ospite Speciale alla Cerimonia di apertura del 10° Ferrara Film Festival e Premio all’Eccellenza Artistica di compositore cinematografico per la colonna sono di Star Trek. Programma completo —> https://www.ferrarafilmfestival.com/pr - facebook.com Vai su Facebook
Dal 20 al 28 settembre torna il Ferrara Film Festival - X Vai su X
Ferrara Film Festival; Ferrara Film Festival. Fra cinema e storia; X Ferrara Film Festival: tra arte e cultura all’insegna del grande cinema.
Ferrara Film Festival. Fra cinema e storia - Da domani al 28 settembre Ferrara (nella foto) si trasforma nel cuore pulsante del cinema internazionale con la decima ... Si legge su quotidiano.net
Ferrara Film Festival 2025: decima edizione tra star internazionali, retrospettive e giovani talenti - Ferrara Film Festival 2025: star internazionali, retrospettive e grandi anteprime per la decima edizione dal 20 al 28 settembre. agrpress.it scrive