Fermiamo il massacro di Gaza | sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio Usb | Pronti a bloccare tutto

Livornotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Livorno torna in piazza per Gaza. Nella giornata di venerdì 19 settembre la Cgil ha indetto uno sciopero generale a livello regionale che, a partire dalle ore 10, vedrà partire un corteo da piazza del Luogo Pio con un messaggio forte e chiaro, ovvero l'auspicio di un immediato ‘cessate il fuoco’. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

