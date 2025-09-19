Fermato per un controllo nascondeva diverse dosi di marijuana | 19enne arrestato a Librino

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato un 19enne residente a Catania per detenzione di droga ai fini di spaccio, dopo aver fermato il giovane per un controllo durante un pattigliamento in viale Nitta. Era, infatti, fermo sul marciapiedi, con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

