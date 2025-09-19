Fermati i predoni delle bici, ritrovate decine di mezzi.

Crevalcore (Bologna), 19 settembre 2025 – Messa ko a Crevalcore dai carabinieri la banda dei ladri delle biciclette con il bilancio di tre magrebini identificati e deferiti all’autorità giudiziaria. Nella cittadina, infatti, da tempo si registravano, come denunciato alle forze dell’ordine ma anche sui social, furti di biciclette. Nei giorni scorsi, un cittadino, passando in automobile, aveva notato dei movimenti strani nella frazione Bolognina, in via del Bottazzo. In particolare in questa via stazionava un furgone parcheggiato con accanto un magrebino che assieme ad altri due connazionali stava caricando sul cassone del mezzo diverse biciclette di vario genere e misura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

