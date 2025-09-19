Fere slittato a oggi l’arrivo della presidente

La nuova società rossoverde è già pienamente operativa. E’ stato rimandato di 24 ore soltanto l’atteso arrivo in città della presidente Claudia Rizzo, che le indiscrezioni ipotizzavano per la giornata di ieri. La neopresidente della Ternana sarà dunque oggi a Terni e terrà la sua prima conferenza nella sala stampa del “ Liberati “ alle 12.15. Intanto, dalla sua Sicilia, con alcune dichiarazioni rilasciate all’emittente Tele One, ufficializza il suo esordio nel mondo del calcio ribadendo tutto il proprio entusiasmo per il nuovo incarico nella Ternana Calcio. "Voglio mettere tutto il mio impegno in questa grande opportunità che mi è stata data – afferma Claudia Rizzo (foto piccola) – e vorrei portare questa squadra dove merita di essere portata, rispettare i colori, la maglia e la storia di questa città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

