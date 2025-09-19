Ferdinando l’app AI che svela i segreti di Napoli e della Campania
Nel panorama delle nuove tecnologie spicca un assistente digitale che parla con il cuore di una terra antica. Ferdinando è disponibile da oggi sui principali store: un compagno raffinato pronto a raccontare ogni sfumatura di Napoli e dell’intera Campania, dall’arte millenaria alla gastronomia più autentica, senza mai perdere passione locale. Un alleato digitale per riscoprire . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
ferdinando - svela
