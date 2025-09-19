Fenix i ragazzi di Gn bocciano il politicamente corretto | E’ ipocrisia e censura Viva la libertà d’espressione
I militanti di Gioventù nazionale combattono contro il politicamente corretto. E lo fanno attraverso la dialettica e l’attività politica. Abbiamo intervistato sei ragazzi e ragazze di destra all’evento Fenix di Roma, per capire quali sono i loro punti di vista. Ognuno di loro ha scelto una parola per opporsi al woke, come si fa con lo scudo in battaglia: qualcuno ha scelto “tradizione”, altri ancora “identità”, “radici” e “attivismo”. Benedetta, responsabile di Gioventù nazionale a Roma, sostiene che il woke “è come un velo di ipocrisia e censura, che non consente alle persone di parlare liberamente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Fenix riapre nel segno della cultura: i ragazzi di Gn valorizzano il territorio, la musica, l’innovazione e ricordano i patrioti caduti
