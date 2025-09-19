Fedez vs Sinner l’accento di Hitler finisce in tribunale

L'esposto in Procura di un consigliere di Fdi: "Evoca razzismo" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Fedez vs Sinner, “l’accento di Hitler” finisce in tribunale

Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: “Ha l’accento di Hitler”

Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner: “Italiano con l’accento di Adolf Hitler”

Che squallore le parole di Fedez su Sinner, ma dov’è finita la decenza? Ecco cosa ha scritto

FEDEZ-SINNER, MARTUCCI PRESENTA UN ESPOSTO IN PROCURA Il consigliere comunale di Bolzano Giuseppe #Martucci (Fratelli d'Italia) ha presentato questa mattina un esposto formale presso la Procura della Repubblica contro il rapper #Fedez, in se

Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler | Fedez contro Sinner nella sua nuova canzone; Fedez e Sinner con l’accento di Hitler anche la Germania insorge; Sinner con l’accento di Hitler Bufera social su Fedez | insulti di ogni tipo.

Fedez adesso è nei guai, la frase su Sinner gli costa cara: esposto in procura, cosa rischia - Era evidente che la brutta frase di Fedez su Sinner non potesse passare sotto traccia e così è stato: ora il rapper rischia grosso. Come scrive donnapop.it

Sinner e Fedez, polemica a suon di rap - Il caso è scoppiato dopo la pubblicazione social di uno spoiler della nuova canzone del rapper di Milano ... Si legge su gazzetta.it