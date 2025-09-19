Fedez si scusa con Sinner dal palco di Assago | Mi assumo le responsabilità non sono riuscito a spiegarmi

MILANO - Fedez ha chiesto scusa pubblicamente durante il suo concerto di venerdì sera al Forum di Assago per le polemiche scatenate dalla sua nuova canzone in cui paragona l’accento di Jannik Sinner a quello di Adolf Hitler. "Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un putiferio. Mi assumo tutte le responsabilità", ha dichiarato il rapper dal palco milanese. La controversia era esplosa alcuni giorni fa quando Fedez aveva pubblicato nelle sue storie Instagram un’anteprima del brano contenente il verso: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fedez si scusa con Sinner dal palco di Assago: “Mi assumo le responsabilità, non sono riuscito a spiegarmi”

