Fedez si è pentito Chiede scusa a Sinner | Quello che volevo fare mi è riuscito malissimo – Il video
«Io avevo scritto due righe per chiarire la situazione, poi ho pensato che la cosa più giusta, anche un po’ più imbarazzante, molto più imbarazzante che potevo fare era parlarne a viso aperto con voi e non farlo da dietro uno schermo. E credo sia la cosa più giusta. Credo che se una rima non viene capita l’errore è di chi ha scritto quella rima, quindi mi assumo tutte le responsabilità e non voglio scappare da questa cosa, assolutamente. Quello che volevo fare mi è riuscito malissimo. Non ci sono riuscito e l’unica cosa che posso fare davanti a voi è chiedere scusa». Queste le parole di Fedez, nel corso del suo concerto all’ Unipol Forum di Assago dopo le polemiche scatenate da una sua storia Instagram dove accostava il nome di Jannik Sinner a quello di Adolf Hitler. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: fedez - pentito
Maxiprocesso a Palermo: il figlio del magistrato Alfonso Giordano querela il pentito Gaspare Mutolo e Fedez
#Fedez su #CarloAcutis "Hanno fatto santo un quindicenne. Il suo miracolo giocare alla PlayStation e non dire bestemmie". Caro Federico, innanzitutto calmati, perché non è che la chiesa fa santi tutti, ma indipendentemente dalle tue credenze o meno abbi ris
Fedez chiede scusa per rima su Sinner | Mio paradosso non è stato capito.