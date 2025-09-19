Fedez esposto in Procura contro il rapper per la frase su Sinner | Lui come Hitler? È gravissimo
Si accende una nuova polemica intorno a Fedez, protagonista di un durissimo attacco da parte del consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Bolzano, Giuseppe Martucci, che ha presentato un esposto in Procura contro il cantante. Il motivo sono le parole che l’artista ha rivolto al tennista Jannik Sinner in un’anticipazione di un suo nuovo brano, giudicate da Martucci come “propaganda e istigazione all’odio razziale” ai sensi dell’articolo 604-bis del Codice Penale. Leggi anche: Trump alla finale Sinner-Alcaraz: le tv pronte a censurare «Ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione», ha dichiarato Martucci, spiegando che non si può tollerare che figure pubbliche normalizzino un linguaggio che richiama razzismo e odio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: fedez - esposto
#Fedez anticipa una frase della sua nuova canzone che parla di #Sinner come "un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler". Il consigliere comunale Giuseppe Martucci (FdI) presenta un esposto alla procura di Bolzano per 'propaganda e istigazion
Una frase nella sua nuova canzone è bastata per scatenare una bufera mediatica e ora anche un esposto in Procura. Il consigliere comunale Martucci ha denunciato Fedez per la frase in cui si fa riferimento a Jannik Sinner, parlando di "puro sangue italiano c
