Fedez esposto in Procura contro il rapper per la frase su Sinner | Lui come Hitler? È gravissimo

Si accende una nuova polemica intorno a Fedez, protagonista di un durissimo attacco da parte del consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Bolzano, Giuseppe Martucci, che ha presentato un esposto in Procura contro il cantante. Il motivo sono le parole che l’artista ha rivolto al tennista Jannik Sinner in un’anticipazione di un suo nuovo brano, giudicate da Martucci come “propaganda e istigazione all’odio razziale” ai sensi dell’articolo 604-bis del Codice Penale. Leggi anche: Trump alla finale Sinner-Alcaraz: le tv pronte a censurare «Ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione», ha dichiarato Martucci, spiegando che non si può tollerare che figure pubbliche normalizzino un linguaggio che richiama razzismo e odio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

