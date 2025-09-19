Fedez e la strofa su Sinner | Chiedo scusa

Webmagazine24.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dopo la strofa che comprendeva anche Hilter, le scuse a Jannik Sinner. Fedez torna sulla polemica delle barre pubblicate qualche giorno fa sul suo profilo Instagram, che hanno suscitato grande clamore mediatico per aver messo nel mirino Sinner, Elly Schlein, l’omicidio di Charlie Kirk e la canonizzazione di Carlo Acutis. Hanno fatto discutere . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fedez - strofa

Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: “Ha l’accento di Hitler”

Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner: “Italiano con l’accento di Adolf Hitler”

Fedez, polemiche per la strofa contro Sinner: «Purosangue italiano con l’accento di Hitler»

Fedez e il rap su Sinner, arrivano le scuse: E' venuto malissimo; Esposto in Procura a Bolzano contro Fedez per la frase su Sinner: “È istigazione all’odio…; L'ultima follia di Fedez, canzone contro Sinner: Purosangue italiano con l'accento di Hitler.

fedez strofa sinner chiedoFedez,chiedo scusa a Sinner, non sono riuscito a spiegarmi - È un brano dove io volevo portare all'esasperazione diversi concetti, paragonando sportivi che non sono co ... Riporta ansa.it

Fedez “Chiedo scusa a Sinner, non è stato capito il mio paradosso” / Video - “ Io avevo scritto due righe per chiarire la situazione, poi ho pensato che la cosa più giusta, anche un po’ più imbarazzante, molto più imbarazzante che potevo fare era parlarne a viso aperto con voi ... Secondo italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Fedez Strofa Sinner Chiedo