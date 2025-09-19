Fedez e la malattia degli esposti

Quando l'ho sentita la prima volta, la frase di Fedez su Sinner, ho pensato: boh, chissenefrega. In realtà se ne sono fregati molti (forse è per questo che me ne sono accorto), è diventato un caso nazionale e mi sono chiesto se ero io ad averla presa troppo alla leggera o se sono gli altri ad averla presa troppo sul serio o se mi era sfuggito qualcosa (sicuramente non qualcosa di importante). Perché nel giro di ventiquattr'ore abbiamo avuto comunicati indignati della Südtiroler Volkspartei, i parlamentari Julia Unterberger e Manfred Schullian che parlano di "accostamento di rara stupidità" e adesso pure un esposto alla Procura di Bolzano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fedez e la "malattia" degli esposti

