Fedez contro Sinner arrivano le parole che cambiano tutto | che figuraccia!
Durante il suo attesissimo concerto al Forum di Assago, Fedez è tornato a parlare della polemica che ha travolto uno dei suoi ultimi brani. Le accuse sono nate dopo una frase controversa in cui definiva Jannik Sinner «un purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler». Parole che hanno acceso un’ondata di indignazione, tanto da costringere il rapper a intervenire pubblicamente. Fedez ha affrontato la questione sul palco, senza girarci intorno. « Ho scritto un nuovo brano e si è scatenato un putiferio. Mi prendo tutta la responsabilità », ha detto davanti a migliaia di fan, visibilmente provato per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
