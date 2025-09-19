Fedez chiede scusa per rima su Sinner | Mio paradosso non è stato capito

La nuova canzone di Fedez, ancora prima della sua uscita ufficiale, ha scatenato forti polemiche sui social e nei media. A far discutere è stata una rima diffusa in anteprima dal rapper stesso tramite una storia Instagram, in cui viene citato Jannik Sinner, attuale numero due del tennis mondiale, descritto come “ purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler ”. L’espressione, considerata da molti offensiva e fuori luogo, ha generato un’ondata di critiche nei confronti dell’artista di Rozzano. Bersagli anche politici, santi e conduttori: le rime provocatorie di Fedez. Ma Sinner non è l’unico citato nel brano dal titolo Tutto il contrario. 🔗 Leggi su Lapresse.it

