Fedez chiede scusa per la barra su Sinner | Se la rima non viene capita l’errore è di chi l’ha scritta Mi è riuscita malissimo chiedo scusa | VIDEO

Fedez, in concerto a Milano al Forum di Assago, ha chiesto scusa per la barra diffusa nei giorni scorsi che aveva come protagonista Jannik Sinner. Noi di Superguidatv eravamo presenti e abbiamo raccolto le parole del rapper. Scopriamo insieme cosa ha detto. Fedez chiede scusa per la barra su Jannik Sinner. Ha destato scalpore una storia di Fedez in cui il rapper mostrava in anteprima una parte del testo di una sua nuova canzone dal titolo ‘ Tutto il contrario ‘. Tra i protagonisti del nuovo brano c’era anche Jannik Sinner: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Fedez chiede scusa per la barra su Sinner: “Se la rima non viene capita l’errore è di chi l’ha scritta. Mi è riuscita malissimo, chiedo scusa” | VIDEO

La mia risposta in musica alle barre di Fedez contro Sinner, accusato di essere un “purosangue italiano con l’accento di Ad8l4 Hitl3r”. Tiè Federi’, becca e porta a casa. Mettete a tutto volume che qua ce scappa la hit dell’autunno? (Lo state a chiede’ in un Vai su Facebook

