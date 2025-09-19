Fedez arrivano le scuse a Sinner | ecco le sue parole

Durante il suo concerto al Forum d'Assago, Fedez ha chiesto scusa a Jannik Sinner per il verso che ha inserito nella sua ultima canzone, definendolo un "purosangue italiano con l'accento di Hitler". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fedez, arrivano le scuse a Sinner: ecco le sue parole

In questa notizia si parla di: fedez - arrivano

Fedez racconta la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e il tentato suicidio nel suo primo libro: «Io non so quanto mi resta da vivere. Quando sto da solo, i demoni arrivano»

Arrivano Clara, Rocco Hunt, Gaia, Nesli e Fedez: tutto pronto in città per il "We love fest"

Fedez contro Sinner, arrivano le parole che cambiano tutto: che figuraccia!

Fedez e la canzone su Sinner, arriva l’esposto in Procura a Bolzano. Denuncia del consigliere comunale Martucci di FdI: «E’ istigazione all'odio razziale. Ho agito a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione». Vai su Facebook

Fedez e il rap su Sinner, arrivano le scuse: E' venuto malissimo; Fedez, arrivano le scuse a Sinner: ecco le sue parole; Fedez chiede scusa a Sinner: Non sono stato capito.

Fedez chiede scusa a Sinner: "Non sono stato capito" - Dal palco del Forum di Assago il rapper interviene sulle polemiche suscitate dal brano in cui definiva il tennista un "purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler" ... Secondo rainews.it

Sinner come Hitler, Fedez chiede scusa a Jannik: “Ecco che cosa volevo dire, mi è venuta malissimo” - Fedeha sfruttato l'occasione del concerto al Forum di Assago per scusarsi con Jannik Sinner e spiegare il senso della strofa incriminata ... Da sport.virgilio.it