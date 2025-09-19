Fedez arrivano le scuse a Sinner | ecco le sue parole

Durante il suo concerto al Forum d'Assago, Fedez ha chiesto scusa a Jannik Sinner per il verso che ha inserito nella sua ultima canzone, definendolo un "purosangue italiano con l'accento di Hitler". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fedez arrivano scuse sinnerFedez chiede scusa a Sinner: "Non sono stato capito" - Dal palco del Forum di Assago il rapper interviene sulle polemiche suscitate dal brano in cui definiva il tennista un "purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler" ... Secondo rainews.it

fedez arrivano scuse sinnerSinner come Hitler, Fedez chiede scusa a Jannik: “Ecco che cosa volevo dire, mi è venuta malissimo” - Fedeha sfruttato l'occasione del concerto al Forum di Assago per scusarsi con Jannik Sinner e spiegare il senso della strofa incriminata ... Da sport.virgilio.it

