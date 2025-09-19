Fedez al Forum di Assago dopo le tante polemiche | sarà davvero un Ritorno a casa?
Milano, 19 settembre 2025 – Questa sera e domani (19 e 20 settembre) ad Assago scocca l’ora del “Ritorno a casa” di Fedez. Dopo il caso Sinner (legato alle barre del rapper di Rozzano sul campione del tennis mondiale) che ha tenuto banco negli scorsi giorni, il cantante si prepara a due serate-chiave, lanciate sulla scia del successo al Festival di Sanremo. L’apertura delle porte del Forum è attesa alle 19, inizio show alle 21.15. La prima data, quella del 19 settembre, era arrivata a pochi giorni alla fine del Festival 2025, dove il rapper è stato uno degli indiscussi protagonisti con “ Battito”, un brano potente in cui il cantante affronta temi delicati come quello della salute mentale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
