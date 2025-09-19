Fedez adesso è nei guai la frase su Sinner gli costa chiara | esposto in procura cosa rischia

Una semplice strofa pubblicata su Instagram si è trasformata in un caso nazionale. Fedez, spesso al centro dell’attenzione mediatica per le sue prese di posizione pubbliche, questa volta è finito in una bufera che ha superato i confini del web. Al centro della polemica, una frase contenuta in un testo da lui condiviso, in cui si parla di Jannik Sinner, il tennista italiano del momento, accostato – secondo alcuni – a un riferimento inquietante. La vicenda ha scatenato reazioni su più fronti, fino a spingere un consigliere comunale a presentare un esposto in procura. Ora il rapper rischia di dover affrontare un’accusa molto seria. 🔗 Leggi su Donnapop.it

