Una semplice strofa pubblicata su Instagram si è trasformata in un caso nazionale. Fedez, spesso al centro dell’attenzione mediatica per le sue prese di posizione pubbliche, questa volta è finito in una bufera che ha superato i confini del web. Al centro della polemica, una frase contenuta in un testo da lui condiviso, in cui si parla di Jannik Sinner, il tennista italiano del momento, accostato – secondo alcuni – a un riferimento inquietante. La vicenda ha scatenato reazioni su più fronti, fino a spingere un consigliere comunale a presentare un esposto in procura. Ora il rapper rischia di dover affrontare un’accusa molto seria. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Fedez adesso è nei guai, la frase su Sinner gli costa cara: esposto in procura, cosa rischia

Clara: “Adesso sono single. Fedez mi ha scritto su Instagram dopo Sanremo 2025, ci siamo trovati”

"Ma adesso togli i sentimenti in eccesso Non mischiare amore col s?sso, oh Carne viva, crudités, scelte stupid?" #ScelteStupide Rivedi l'esibizione di @Fedez e @ClaraSoccini a #RTL1025phe25

Fedez e la canzone su Sinner, arriva l'esposto in Procura a Bolzano. Denuncia del consigliere comunale Martucci di FdI: «E' istigazione all'odio razziale. Ho agito a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione».

Fedez senza freni al Red Valley: rime al veleno su Tony Effe, Elodie e Achille Lauro e frecciata a Chiara Ferragni. Ecco cosa ha detto - Fedez resta fedele alla sua fama: provocatore, imprevedibile, capace di trasformare ogni concerto in un evento mediatico.