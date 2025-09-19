Tra i molti volti e le eccellenze dell’Italia c’è anche quello di FederlegnoArredo, a cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy oggi ha dedicato un francobollo d’autore realizzato dal maestro della grafica Mauro Bubbico, in occasione dei festeggiamenti per gli 80 anni dell’ente di tutela e valorizzazione di una filiera che rappresenta 64mila imprese e 300mila addetti. L’evento, presieduto dal sottosegretario di Stato con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, ha visto la presenza del ministro Adolfo Urso, che ha ribadito l’importanza del «saper vivere italiano in un contesto che valorizza l’ambiente e il sapere». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - FederlegnoArredo celebrata con un francobollo d’autore per gli 80 anni