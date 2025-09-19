' Federico Aldrovandi Vent' anni dopo' il ricordo dell' Associazione Stampa Ferrara

Il racconto della dolorosa vicenda di Federico Aldrovandi, a vent'anni dalla sua morte. A ricordare attraverso un incontro pubblico il diciottenne, deceduto il 25 settembre 2005 durante un controllo di polizia in città, è l'Associazione Stampa Ferrara, che quest'anno celebra i 130 anni dalla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

L'Associazione Stampa Ferrara, che quest'anno celebra i 130 anni dalla fondazione, non poteva non ricordare, a 20 anni dalla morte, Federico Aldrovandi, il diciottenne deceduto il 25 settembre 2005 durante un controllo di polizia in città.

Vent'anni senza Federico Aldrovandi, la mamma: «Solo Manganelli ci chiese scusa» - Patrizia Moretti, madre del giovane ucciso a 18 anni da quattro poliziotti durante un controllo nel 2005. Scrive msn.com

