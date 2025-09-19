federico aldrovandi 20 anni dopo la giustizia il rumore la piazza il ricordo rivive in sala estense

Venti’anni dopo, la memoria va tenuta viva. Ricordare. Senza voler rifare processi – già celebrati e conclusi, con sentenze passate in giudicato – né rinnovare polemiche o tensioni di quegli anni. Il momento sarà domani, alla Sala Estense (dalle 9 alle 13.30), dove l’Associazione stampa Ferrara (con l’Associazione stampa Emilia Romagna), che quest’anno celebra i 130 anni dalla fondazione, a 20 anni dalla morte, ricorderà Federico Aldrovandi, il diciottenne deceduto il 25 settembre 2005 durante un controllo di polizia in via Ippodromo. Lo farà grazie al lavoro organizzativo dei giornalisti Nicola Bianchi e Daniele Predieri, chiedendo uno sforzo di memoria ai ferraresi, tracciando una linea che unisce le due ricorrenze grazie alla libertà di stampa declinata con diverse “parole”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

