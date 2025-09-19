Fc Castelli Romani calcio Rossini | Ho fortemente voluto tornare in questo club
Roma – Un ritorno fortemente voluto. Simone Rossini, attaccante classe 1991, è finalmente rientrato nella famiglia sportiva del Football Club Castelli Romani: “A metà della scorsa stagione, dopo aver giocato col Torrenova, avrei voluto ritornare già durante il campionato di Seconda categoria (poi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: castelli - romani
Monte Compatri Teatro Festival 2025. “Premio Città Di Montecompatri”. Quindicesima Rassegna dei Castelli Romani di Teatro Amatoriale
Rocca di Papa. Parco dei Castelli Romani. Gli abitanti della notte: alla scoperta dei rapaci notturni e dei chirotteri
Grave incendio a Santa Palomba, nuvola di fumo nero visibile da Roma e dai Castelli romani
Dalle origini ai Castelli Romani fino al tetto del mondo a Tokyo: la vittoria storica consacra Furlani nell'olimpo dell'atletica a soli 20 anni Vai su Facebook
Fc Castelli Romani (calcio, Prima cat.), Rossini: “Ho fortemente voluto tornare in questo club”; Fc Castelli Romani calcio, il primo botto è Simonetta; Fc Castelli Romani (calcio, Prima cat.), Martorelli: “Possiamo stare in alto anche quest’anno”.
Fc Castelli Romani (calcio, Prima cat.), Rossini: “Ho fortemente voluto tornare in questo club” - Simone Rossini, attaccante classe 1991, è finalmente rientrato nella famiglia sportiva del Football Club Castelli Romani: “A metà della scorsa stagione, dopo ... Riporta lanotiziaoggi.it
Fc Castelli Romani (calcio, Prima cat.), Martorelli: “Possiamo stare in alto anche quest’anno” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Roma – E’ uno dei pochi reduci del gruppo del Football Club Castelli Romani che ha dominato in Seconda categoria. Secondo osservatoreitalia.eu