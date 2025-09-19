FC 26 SBC Tour Mondiale Reece James | Un Terzino Solido per la Tua Squadra!
È il momento di aggiungere un terzino destro di alto livello al tuo Ultimate Team! L’SBC di Reece James Tour Mondiale 85 OVR è ora disponibile e ti offre l’opportunità di avere un difensore completo in grado di contribuire sia in fase difensiva che offensiva. Con un Passaggio 86, una Difesa 84 e un Fisico 84, Reece James è un terzino equilibrato e affidabile. Questa carta, che gioca come RB, è perfetta per chi cerca un’opzione difensiva solida. Il suo stile di gioco PLUS PLUS da Falso difensore lo rende ancora più versatile in campo. Le 3 Sfide per Sbloccare Reece James. Per ottenere questa carta speciale, dovrai completare solo 3 sfide. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
