FC 26 Obiettivo Perfezionista partite settimanali | Pacchetti Gratuiti per la tua Costanza!

È il momento di raccogliere i frutti della tua costanza! L’obiettivo “Perfezionista partite settimanali Stagione 1” ti ricompensa per aver completato le sfide settimanali e ti offre la possibilità di ottenere pacchetti di alto livello. Hai ben 40 giorni per portare a termine questo obiettivo cumulativo. Come Funziona. Questo è un obiettivo collegato che si basa sul completamento delle sfide settimanali. Ogni volta che completi l’obiettivo “Partite settimanali Stagione 1”, progredisci anche in questo percorso. Le Sfide e i Premi in Palio. 1 completamento: Completa l’obiettivo settimanale una volta. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivo “Perfezionista partite settimanali”: Pacchetti Gratuiti per la tua Costanza!

