Il settore è in salute. I numeri, come sempre, parlano. È lievitato il fatturato totale del comparto (unità da diporto, accessoristica e motoristica) fino a imporsi come massimo storico: 8,6 miliardi di euro con un +3,2% nel 2024 rispetto al 2023. E il risultato è analogo andando a verificare i livelli occupazionali (31.480 addetti con un +2,6% sull’anno precedente) e il suo contributo al Pil nazionale (7,40 miliardi di euro e +3,37% sul 2023). A dirlo sono le analisi contenute nel ’Consuntivo 2024’ predisposto ed elaborato dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica diretto da Stefano Pagani. Interessanti i numeri che riguardano la cantieristica che ha fatto registrare un fatturato di 5,44 miliardi (+8,7%) e un export anche qui da record: 4,6 miliardi (+7,5%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fatturato record da 8,6 miliardi di euro