Fashion Week | il servizio taxi sarà regolare

Ilgiornale.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della prossima Fashion Week milanese, le associazioni sindacali TAM, Unione Artigiani, CLAAI, Satam, ConsulTaxi e i radiotaxi 02 8585 e 02 4040 confermano che il servizio sarà regolare e garantito. Alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi su possibili disagi non corrispondono al vero: la categoria taxi milanese, pur consapevole delle criticità legate all’abusivismo e alla presenza di numerosi NCC irregolari sul territorio, ribadisce la propria responsabilità nel garantire la continuità del servizio in un momento di grande rilevanza per la città. Cogliamo l’occasione per ricordare che le tariffe dei taxi sono stabilite dalla Regione Lombardia e non sono soggette ad algoritmi dinamici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

