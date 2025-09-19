Fashion Week | il servizio taxi sarà regolare
In occasione della prossima Fashion Week milanese, le associazioni sindacali TAM, Unione Artigiani, CLAAI, Satam, ConsulTaxi e i radiotaxi 02 8585 e 02 4040 confermano che il servizio sarà regolare e garantito. Alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi su possibili disagi non corrispondono al vero: la categoria taxi milanese, pur consapevole delle criticità legate all’abusivismo e alla presenza di numerosi NCC irregolari sul territorio, ribadisce la propria responsabilità nel garantire la continuità del servizio in un momento di grande rilevanza per la città. Cogliamo l’occasione per ricordare che le tariffe dei taxi sono stabilite dalla Regione Lombardia e non sono soggette ad algoritmi dinamici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: fashion - week
Fashion Week: un viaggio nel mondo della moda al Bellevue Collection
E se la nuova mascolinità fosse dettagli beauty e sperimentazione? Tutte le inspo dalla Men’s Fashion Week a Milano
Ecco perché non devi perderti la Berlin Fashion Week
Tutto quello che la Milano Fashion Week ha da offrire oltre alle sfilate: da Cinemoda Club di Vogue Italia e Kering fino alla prima mostra alla Pinacoteca di Brera dedicata a Giorgio Armani. Ma non solo - X Vai su X
Dal 18 al 22 settembre è la London Fashion Week a scandire il tempo, con assenze che non stupiscono e nuovi tentativi di rilancio. Vai su Facebook
Taxi, si riparte dopo la protesta selvaggia. Ma la Fashion Week è a rischio; Una catena umana di ciclisti in viale Monza per difendere la pista ciclabile dall’invasione di auto e furgoni; Gli arrivi al Lido, rito del Festival di Venezia.
Fashion Week: il servizio taxi sarà regolare - La categoria taxi milanese ribadisce la propria responsabilità nel garantire la continuità del servizio in un momento di grande rilevanza per la città ... Si legge su ilgiornale.it
Taxi, si riparte dopo la protesta selvaggia. Ma la Fashion Week è a rischio - Nel primo pomeriggio di ieri, i conducenti di auto bianche hanno ... Lo riporta msn.com