fashion connections mashup

Con il podcast "25 Years of Fashion Connections" by Serravalle Designer Outlet, Linkiesta Etc ha fatto un viaggio nel mondo della moda, intervistando esperti del settore, imprenditori e appassionati che hanno parlato di sostenibilità, brand emergenti, business, ma anche musica, creatività e scenari futuri. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio, e per l'occasione abbiamo realizzato una puntata per ripercorrere tutti i passi di questo percorso, sulle orme delle fashion connections.

