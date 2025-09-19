Fashion Connections Mashup

Linkiesta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il podcast “25 Years of Fashion Connections” by Serravalle Designer Outlet, Linkiesta Etc ha fatto un viaggio nel mondo della moda, intervistando esperti del settore, imprenditori e appassionati che hanno parlato di  sostenibilità, brand emergenti, business, ma anche musica, creatività e scenari futuri.  Siamo arrivati alla fine di questo viaggio, e per l’occasione abbiamo realizzato una puntata per ripercorrere tutti i passi di questo percorso, sulle orme delle fashion connections.  Ascolta qui la nuova puntata.  L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

