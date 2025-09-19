Fascisti nell’anima

Il fascismo di oggi è quel che resta del vasto consenso di cui godette il regime mussoliniano? Dopo la guerra quel fascismo si raccolse nel Msi, in cui è cresciuta la Meloni. Dunque, possiamo dire che i nostalgici sono neofascisti? Luca Melli via email Gentile lettore, in effetti bisogna intendersi sulla parola neofascista. In genere distinguo tra due fascismi. Il primo è quello storico, protofascismo o veterofascismo, cioè il “sentiment” popolare, rimasto latente sotto le ceneri, verso il regime di Mussolini (“ha fatto anche cose buone”, “è stato un grande statista”, ecc.). Lo stesso credo valga in Germania per il nazismo, che fu una variante del fascismo e si basò sul modello del partito fascista italiano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it