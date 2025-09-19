Farmaceutica Uniamo | Con Testo unico volontà di migliorare accesso a farmaci
(Adnkronos) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 18 settembre il decreto legge delega sul Testo Unico della Legislazione Farmaceutica, che punta a riordinare la normativa del farmaco in Italia. Una legge quadro che regolamenti il settore e superi la frammentarietà dei diversi provvedimenti è quanto mai necessaria: ora la palla passa al . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: farmaceutica - uniamo
GAVOI / OLBIA - ci uniamo alla gioia di Matteo Marrone e Maria Grazia Buttu per la nascita del loro figlio Edoardo. Auguriamo al piccolo una vita lunga , sana e santa. . Vai su Facebook
Farmaceutica, Uniamo: Con Testo unico volontà di migliorare accesso a farmaci; Testo unico legislazione farmaceutica: al via riordino delle norme vigenti. Le novità in arrivo; Aifa pubblica il Bando Ricerca Indipendente 2025 sulle malattie rare.
Farmaceutica, Uniamo: "Con Testo unico volontà di migliorare accesso a farmaci" - Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 18 settembre il decreto legge delega sul Testo Unico della Legislazione Farmaceutica, che punta a riordinare la normativa del farmaco in Italia. adnkronos.com scrive
Testo unico della legislazione farmaceutica. Intervista a Gemmato: “Semplifica le regole e protegge i cittadini” - La recente approvazione del Testo unico della legislazione farmaceutica rappresenta un passaggio fondamentale per il mondo della sanità e per la professione del farmacista. Lo riporta quotidianosanita.it