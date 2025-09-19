Farmaceutica Uniamo | Con Testo unico volontà di migliorare accesso a farmaci
'Con attenzione per le malattie rare, occasione per tutto il sistema' Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 18 settembre il decreto legge delega sul Testo Unico della Legislazione Farmaceutica, che punta a riordinare la normativa del farmaco in Ital. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: farmaceutica - uniamo
Farmaceutica, Uniamo: “Con Testo unico volontà di migliorare accesso a farmaci”
GAVOI / OLBIA - ci uniamo alla gioia di Matteo Marrone e Maria Grazia Buttu per la nascita del loro figlio Edoardo. Auguriamo al piccolo una vita lunga , sana e santa. . Vai su Facebook
Farmaceutica, Uniamo: Con Testo unico volontà di migliorare accesso a farmaci; Farmaceutica, Uniamo: Con Testo unico volontà di migliorare accesso a farmaci; Malattie rare, Borgo: Persona con Sla deve poter esercitare i propri diritti.
Farmaceutica, Uniamo: "Con Testo unico volontà di migliorare accesso a farmaci" - Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 18 settembre il decreto legge delega sul Testo Unico della ... iltempo.it scrive
Testo unico farmaceutica: rafforzato ruolo farmacie, revisione tetti e payback. Approvato Ddl delega - Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute Orazio Schillaci, ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la riforma ed il riordino della legislazione farmaceutica ... Si legge su farmacista33.it