'Con attenzione per le malattie rare, occasione per tutto il sistema' Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 18 settembre il decreto legge delega sul Testo Unico della Legislazione Farmaceutica, che punta a riordinare la normativa del farmaco in Ital. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Farmaceutica, Uniamo: “Con Testo unico volontà di migliorare accesso a farmaci”

